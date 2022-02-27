Мнение: Санкции против Великобритании, трудодни в Китае и главное правило биржевой торговли

1. Великобритания накануне ввела санкции против российских авиакомпаний, фактически запретив их полёты над своей территории. Россия поступила зеркально: запретила полёты британцам над нашей территорией. Для британских авиакомпаний это означает большие потери, поскольку все кратчайшие маршруты из Британии в Японию, Корею и Китай проходили именно через Россию.

Вслед за Британией закрыли небо для России несколько восточноевропейских стран. К ним также будут применены зеркальные меры.

Дежурно напомню, что большую часть восточной Европы американцы довольно успешно натравливают на Россию. Друзей или хотя бы адекватных партнёров на этом направлении у нас мало.

2. Читатели пишут:

Меня давно мучает один вопрос. Почему представители того или иного политического строя на словах описывают замечательные идеи и их воплощения, но на деле все получается совсем не так, как задумывалось.



Например, Юн Чжан в книге «Дикие лебеди» рассказывает про систему трудовых очков в Китае во времена культурной революции. В теории чем больше дней крестьянин работает, тем больше очков он получает, и тем больше урожая достанется и стране и ему самому. Но на практике система превращалась в свою полную противоположность.



-— Начало цитаты —

Именно в Дэяне я узнала, как на самом деле живут китайские крестьяне. Каждое утро бригадир звена раздавал поручения. Все крестьяне работали и зарабатывали определенное число «трудовых очков» (гун — фэнь) в день. Общее число очков играло важную роль в годовом распределении урожая. Крестьяне получали от звена продукты, топливо и другие предметы первой необходимости, а также немного денег. После сбора урожая часть его звено отдавало государству в качестве налога. Остальное делилось. Сначала выделялась базовая доля мужчинам; женщины получали на четверть меньше. Детям младше трех лет полагалась половина. Поскольку ребенок, которому только исполнилось три года, явно ел меньше, чем взрослый, желательно было народить побольше детей. Система шла в разрез с планированием рождаемости.



Остаток урожая распределялся в соответствии с количеством очков, заработанных каждым. Дважды в год крестьяне собирались, чтобы утвердить общее число очков. Этих собраний никто не пропускал. В итоге молодые и среднего возраста мужчины как правило получали десять очков в день, женщины — восемь. Одна — две, про которых вся деревня знала, что они особенно сильные, получали на очко больше. «Классовым врагам», например, бывшему помещику и его семье, присваивали на два очка меньше, хотя они трудились не хуже односельчан и вдобавок на самых тяжелых работах. На нас с Нана, неопытных представительниц «городской молодежи», записывали по четыре очка — как детям чуть старше десяти лет. Нам сказали, что это «для начала», хотя больше мне так и не дали.



Так как люди одного пола получали примерно одинаковое число очков в день, общее число очков зависело не от качества работы, а от числа рабочих дней. Это раздражало крестьян — и, разумеется, резко снижало производительность труда. Они зорко следили, как работают другие — никто не хотел, чтобы его обвели вокруг пальца. Никто не желал вкалывать больше, чем те, кто получал одинаковое с ним число очков. Женщины считали несправедливым, что мужчины получают на два очка больше, нередко за ту же самую работу. Не прекращались споры.



Мы часто делали за десять часов то, что можно было бы сделать за пять. Но чтобы нам засчитали полный трудодень, следовало провести в поле десять. Мы работали медленно, я нетерпеливо глядела на солнце в ожидании, когда же оно сядет, и считала минуты до свистка, означавшего конец работы. Скоро я поняла, что от скуки устаешь так же, как от непосильного труда.

-— Конец цитаты —

3. В «Школе Капитализма» я рассказываю о главном правиле биржевой торговли — о приёме, позволяющем отключить эмоции и выйти из состояния нездорового оживления, подталкивающего к серьёзным ошибкам:



https://sponsr.ru/capitalism/10564/Glavnoe_pravilo_birjevoi_torgovli/



…теперь, когда мы всё это обрисовали широкими мазками, самое время поговорить о психологии инвестора, лихорадочно листающего новости и, возможно, смотрящего сейчас на красные цифры на экране. У него в голове неизбежно бурлит калейдоскоп мыслей, из которого периодически выплывают на поверхность случайные судорожные решения: «надо срочно купить вот это, надо срочно продать вон то».



Оглядываясь назад, люди думают примерно так: «в августе мне надо было купить акцию N по 200 рублей, продать её в ноябре по 500 рублей, а сейчас, когда она снова упала до 200 рублей, ещё раз купить». В реальности, даже заинтересовавшись акцией N, такой вот наивный трейдер действует иначе. Так как у него нет твёрдого плана, он не может ни вовремя войти в бумагу, ни выдержать характер и продержать её у себя достаточно, чтобы получить большую прибыль. Скорее всего, он купит акцию по 300 рублей и продаст «с прибылью» за 330 — и это ещё при удачном раскладе.

Учёные проводили забавное исследование, чтобы выяснить, почему девушки благосклонно относятся к одним парням и отвергают ухаживания других. Выяснилось, что их реакция обычно зависит… от настроения в текущий момент. Одному и тому же молодому человеку одна и та же девушка может сказать и «да», и «нет» — решение каждый раз принимается случайно. Понятно, что у красавчиков больше шансов услышать «да», а некрасивые парни чаще слышат «нет». Но в целом речь идёт о генераторе случайных чисел — так как у девушек обычно нет чёткого представления, какой конкретно молодой человек им нужен.

Большая часть инвесторов принимает решения как эти девушки из исследования. Они действуют по настроению, потом много раз жалеют и передумывают, из-за чего часто теряют свои деньги…