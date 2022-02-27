 

Украина осталась без мечты: Зеленский подтвердил уничтожение “Мрии”

27.02.2022, 20:05, Разное
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Предмет гордости Украины и гарант попадания страны в списки авиационных рекордсменов – самый большой в мире самолет Ан-225 “Мрия” – перестал существовать. Информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Советский лайнер был создан для транспортировки другой уникальной для Советского союза разработки, космического челнока “Буран”. После развала СССР он остался на Украине. Недостроенный второй борт страна так и не смогла доделать, не сберегла она и существующий.



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