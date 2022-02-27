В Минобороны России сообщили о потерях во время спецоперации на Украине

В Министерстве обороны России рассказали, что в ходе выполнения боевых задач во время специальной военной операции на Украине, российские военнослужащие проявляют мужество и героизм. К сожалению, в рядах солдат есть погибшие и раненые. В российском военном ведомстве подчеркнули, что российские потери многократно меньше числа уничтоженных боевиков и военнослужащих ВСУ.