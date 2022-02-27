Евросоюз введет санкции против Беларуси за пособничество РФ в войне против Украины

“Мы нацелимся на другого агрессора в этой войне – на режим [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко. В этой жестокой атаке на Украину замешан режим Лукашенко. Вот и ударим по режиму Лукашенко новым пакетом санкций. Мы введем ограничительные меры в отношении наиболее важных их секторов”, – заявила она.

По словам главы Еврокомиссии, новые санкции остановят белорусский экспорт: от минерального топлива до табака, древесины, лесоматериалов, цемента, железа и стали.

“Мы также распространим на Беларусь введенные нами экспортные ограничения на товары двойного назначения для России. Это также позволит избежать любых рисков обхода наших мер против России”, – добавила она.

Санкции заденут и тех белорусов, которые помогают России в военных действиях на территории Украины.

Контекст:

С 24 февраля в Украине продолжается война с Российской Федерацией, объявленная российским президентом Владимиром Путиным.

Беларусь является активным участником этой войны, так как со стороны этой страны Украина подверглась атаке российских военных. Кроме того, со стороны Беларуси оккупационные войска РФ зашли в зону ЧАЭС.

24 февраля пресс-служба главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщала, что из Беларуси выпустили четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении. Спустя три дня, 27 февраля, Лукашенко признал, что с территории Беларуси действительно пускали ракеты по Украине.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко 26 февраля опубликовал официальное письмо председателю Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо, отметив, что его страна вместе с РФ ведет войну против Украины.

Утром 27 февраля силы противовоздушной обороны Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси. Он призвал их сделать свой выбор и объяснил, почему переговоры с Россией в Минске сейчас невозможны.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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