“Украинцы выдержали самые трудные 72 часа. Эта армия уже не сдастся и не отступит”. Легенда ВДВ Беларуси призвал военных не вступать в войну с Украиной

“Я решил записать видеосообщение, потому что мои соотечественники сидят в лесу у границы с Украиной и очень похоже на то, что в ближайшее время собираются поучаствовать в очень нехорошем деле, которое может иметь катастрофические последствия для нашей страны и окончательно похоронить славу и традиции войск”, – отметил он.

Сахащик добавил, что “не все вернутся на родину живыми”.

“Российская армия, имеющая огромный боевой опыт, уже трое суток находится в аду. Количество убитых насчитывается тысячами, пленных – сотнями, ранеными переполнены госпитали в пограничных районах. Никакие цели операции не достигнуты, не взяли ни Киев, ни один из областных центров. Украинцы, выдержав самые трудные 72 часа, организовались, отладили логистику, получили поддержку всего мира – моральную и поток военно-технического имущества. И самое главное – увидели, что на них напали обычные смертные люди, перестали бояться и почувствовали вкус победы. Эта армия уже не отступит и не сдастся”, – заявил Сахащик.

Обращаясь к белорусским военным, он подчеркнул, что у них нет никаких законных оснований для вторжения в Украину.

“Вы не будете защищать свою родину, свою семью. Вы не добудете в этой войне славы. Только позор, кровь, смерть и положение нации-изгоя для белорусского народа на десятилетия”, – заключил он.

Сахащик призвал бойцов и их командиров не выполнять преступные приказы.

ВИДЕОВидео: Charter97video / YouTube

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы.

РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК “Бук” – один, “Грады” – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

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