 

Россияне поддержали флешмоб в поддержку спецоперации в Донбассе

27.02.2022, 19:55, Новости дня
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Российские граждане объединяются под знаком «Z» в поддержку армии, проводящей спецоперацию по демилитаризации Украины. Для этого они размещают символ на автомобилях. Такой же знак нанесен на отечественную спецтехнику.

Россияне запустили флешмоб в поддержку военных с помощью символа «Z», которым покрыта техника армии: так, на автомобилях в разных городах стал появляться знак, нанесенный клейкой лентой, информирует ФАН.

Жители Донбасса также присоединились к акции. Граждане стали скупать лейкопластыри. Их используют в качестве наклеек на одежду, которые образуют символ «Z».

Сообщается, что жители Белогорска также приняли участие в акции. В аккаунтах они размещают стикер с георгиевской лентой в виде Z и #своихнебросаем, а также выражают личное мнение о помощи ЛНР и ДНР, усилении военного присутствия стран НАТО вблизи границ России, санкций, сообщает агентство amur28.info. 



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