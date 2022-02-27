В Минобороны заявили о пытках пленных украинскими нацистами

Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.

«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 километра. Подразделения Донецкой Народной Республики, преодолев сопротивление националистических подразделений продвинулась еще на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово», – цитирует его ТАСС.

По его словам, Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. «Среди них: 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 56 радиолокационных станций», – указал Конашенков.

Он уточнил, что «только сегодня уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбито 3 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» в пригородах Чернигова».

Также, по словам представителя Минобороны, с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники.

«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», – рассказал Конашенков.

По его словам, «что касается украинских военнопленных, – мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим».

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.