ЕС полностью закрывает свое воздушное пространство для России

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских [самолетов]. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», – сказала она. По словам фон дер Ляйен, этот запрет касается всех самолетов, в том числе частных, передает ТАСС.

Ранее воздушное пространство для России закрыли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония, Ирландия, Дания и Австрия.

Россия в ответ ввела ограничения для Великобритании, Болгарии, Чехии, Польши и Румынии.