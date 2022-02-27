ЕС полностью закрывает свое воздушное пространство для России
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Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских [самолетов]. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», – сказала она. По словам фон дер Ляйен, этот запрет касается всех самолетов, в том числе частных, передает ТАСС.
Ранее воздушное пространство для России закрыли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония, Ирландия, Дания и Австрия.
Россия в ответ ввела ограничения для Великобритании, Болгарии, Чехии, Польши и Румынии.
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