Мнение: Простимся, друзья!

…на всякий случай.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы.

“Силы сдерживания” – это, как я понимаю, силы ядерные. А я в Москве живу, из Москвы никуда не собираюсь, так что – без шансов. Привет друзьям из малых городов Сибири и Дальнего Востока, возможно, у них получится выжить. “Вспоминайте иногда вашего студента”.