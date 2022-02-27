 

Мнение: Простимся, друзья!

27.02.2022, 19:45, Разное
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…на всякий случай.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы.

“Силы сдерживания” – это, как я понимаю, силы ядерные. А я в Москве живу, из Москвы никуда не собираюсь, так что – без шансов. Привет друзьям из малых городов Сибири и Дальнего Востока, возможно, у них получится выжить. “Вспоминайте иногда вашего студента”.

Источник: Размышления вольного социолога



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