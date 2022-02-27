Мнение: Ситуация на Украине. 27.02.2022 День

Основное на 14 часов.

1. В Харькове продолжаются бои. Есть потери с обеих сторон. Под Харьковым сдался полк ПВОшников – под 500 пленных.

2. В Киеве ВС РФ продвигаются у Гостомели и Бучи. Ведутся бои за Ирпень. Продолжаются бои в районе Васильково. Расширяется район контроля к западу от города. В Киеве периодически слышны взрывы. Полиция на левом берегу разбежалась.

3. Купянск полностью взят, местные власти оказывают содействие. В Балаклее всю ночь взрывались склады. Бои продолжались вечером и ночью.

4. Армия ЛНР вышла к Северодонецку. Сегодня по факту начинаются бои за город. В ДНР начались бои за Волноваху. Мариуполь почти отрезан. ВС РФ идут со стороны Бердянска.

5. В Запорожье ВС РФ вчера прошли Токмак и приближаются к Запорожью с юга и юго-востока.

6. На Украине начали выпускать уголовников (включая Онищенко и Семенченко) и раздавать им оружие. Также начались поставки оружия из стран НАТО.

7 Отношения РФ с Западом летят к точке абсолютного нуля. Мир меняется в режиме онлайн каждый день.

8. От переговоров по требования РФ Зеленский отказался.

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