Для обхода санкций Россию могут переименовать

Известный политолог Станислав Белковский предложил переименовать Россию. Такое решение, по его словам, автоматически снимет все санкции против Москвы, введённые ЕС и США.

– Есть очень простой способ снять все санкции за один день – просто переименовать нашу страну. Они вводили санкции против России, так давайте завтра сменим название, например, на Государство Российское (или Киевская Русь – ryb.ru). Новое имя, новая страна и никаких санкций, – заявил Беловский.

ВЦИОМ оперативно провёл онлайн опрос об отношении россиян к инициативе Белковского. Более половины граждан не возражают против переименования России, если это приведёт к росту доходов и укреплению рубля.

39 % опрошенных выступили за возвращение названия СССР, каждый четвёртый поддержал предложенный Белковским вариант Государство Российское, а 10 % выбрали Российскую республику. Как нам стало известно, законопроект о переименовании России может быть рассмотрен Государственной думой уже в начале марта.

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