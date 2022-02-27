Мнение: Финны мёрзнут без электричества, рост поставок газа из США и европейская газовая заначка

1. К январю-февралю цены на электроэнергию в Финляндии взлетели настолько, что у некоторых финнов нет денег на отопление своего жилья. Как рассказывает русскоязычный финн на видео, надо платить 30-50 евро в месяц только абонентки, за факт подключения, а потребление электричества оплачивается отдельно. Стоимость 1000 киловатт уже достигла 400 евро (38 тысяч рублей):

https://www.youtube.com/watch?v=Y3bmMRDRkr0

Речь идёт о тех потребителях, у которых установлено электроотопление и которые не подумали ранее заключить долгосрочные договора с энергетическими компаниями. Теперь эти люди ставят температуру по 16 градусов дома, чтобы сэкономить.

2. Конфликт в Европе выгоден американским поставщикам газа. Ещё с прошлой осени они резко нарастили поставки газа в ЕС:

https://lenta.ru/news/2022/02/18/es/

Теперь американские нефтегазовые компании смогут не только заработать на росте цен, но и отвоевать часть европейского рынка. По чисто техническим причинам быстро сделать это у них не получится. Самоубийственное решение немедленно отказаться от импорта российского газа и нефти ЕС примет навряд ли.

С другой стороны, рост цен на энергоносители ещё быстрее разгонит инфляцию в США. Таким образом, администрация Байдена всё равно страдает.

3. Европейцы внезапно осознали, что к зиме надо готовиться всерьёз:

https://lenta.ru/news/2022/02/18/esgaz/

Еврокомиссия (ЕК) задумала обязать страны блока делать запасы газа впрок, чтобы лучше подготовиться к отопительному сезону после рекордных цен на газ этой зимой. Как сообщает Bloomberg, одним из стимулов ЕК может стать требование к странам Евросоюза обеспечивать минимальный уровень запасов к 30 сентября каждый год.

Европейские власти стремятся не допустить повторения ситуации, когда на фоне ограничения поставок и истекающих запасов цены на энергоносители подскочили до рекордных значений. Учитывая, что запасы истощаются, а цены на энергоносители, как ожидается, останутся высокими по крайней мере до 2023 года, ЕС вынужден активизировать усилия по повышению своей безопасности, указывает агентство.

Новость появилась ещё до событий последних дней. Похоже, что как бы не развивались эти события, подготовиться к следующей зиме европейцам будет непросто. Цены на энергоносители будут высокими.