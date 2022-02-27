 

В ЛНР сообщили об использовании ВСУ более серьезного оружия

27.02.2022, 18:40, Разное
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Леонид Пасечник, являющийся главой Луганской народной республики, сообщил о наличии у вооруженных сил Украины высокоточного оружия. Он также отметил, что ВСУ начали его использовать. Одно из них называется “Точкой-У”. Однако при этом прифронтовые территории больше не обстреливаются.

Также глава самопровозглашенной республики отметил, что в области все административные структуру работают в штатном режиме. Кроме того, он отметил, что ситуация находится под контролем и оценивается как стабильная. Так, Пасечник заявил, что в ЛНР есть бензин и такие службы, как МСЧ или МВД продолжают свою работу.

Напомним, что сейчас на территории Украины проходит специальная операция, которая началась 24 февраля. Приказ о начале ввода войск дал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, все действия нацелены на демилитаризацию страны. Также он подчеркивал, что защищает жителей ДНР и ЛНР, главы которых ранее обращались к Путину с просьбой признать их независимость. Президент РФ посчитал оправданным их прошение и подписал соответствующий указ.

На данный момент западные страны вводят различные санкции, чтобы противостоять решению Владимира Путина. Например, обсуждается вопрос отключения России от SWIFT.



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