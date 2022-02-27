Что известно о переговорах России и Украины

27 февраля офис президента Украины Владимира Зеленского

согласился на встречу с делегацией из России. Переговоры

будут проходить на границе Незалежной и Белоруссии районе реки Припять.

Белорусский глава Александр Лукашенко и лидер Украины в телефонной

беседе договорились, что делегация из Киева встретится с представителями России

без предварительных условий. Лукашенко обещал Зеленскому, что во время

переговоров, а также до и после встречи, пока украинская делегация будет в пути,

все самолеты, вертолеты и ракеты Белоруссии останутся на

земле.

Отметим, что МИД Украины выступил с заявлениями, которые

можно назвать крайне резкими. Перед переговорами с Россией зарубежное ведомство

сообщило о необходимости полной финансовой изоляции нашей страны. Кроме того, Украина

пригрозила Белоруссии. Минску обещали неприятные последствия за предоставление

России своей территории или людей.

Между тем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий

Песков сообщил, что представители нашей страны уже прибыли в белорусский Гомель

и ждут переговоров с Украиной. В составе делегации от России: представители МИД,

Министерства обороны и сотрудники администрации президента.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что встречу на территории

Белоруссии считает неприемлемой. Глава Украины предложил провести переговоры в другом месте. На выбор он предложил несколько крупных европейских городов. На это Москва

отметила, что Минск первым вышел с предложением о встрече.