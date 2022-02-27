Кулеба заявил о возможном вторжение белорусских войск в любой момент

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов в любой момент отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины.

«Я хочу подчеркнуть, что с самого начала Белоруссия также использовалась для агрессии. На данный момент Украину обстреливают не только со стороны России, но и с белорусской стороны, и Александр Лукашенко в любой момент может отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины», – сообщил он на брифинге для иностранных СМИ, информирует ТАСС.

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.