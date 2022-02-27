 

Строители Национального космического центра поддержали операцию на Украине

27.02.2022, 18:31, Новости дня
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В ходе встречи президента РФ Владимира Путина со строителями многофункционального комплекса зданий Национального космического центра в западной части Москвы они заявили, что поддерживают главу государства, а также всех ребят, которые сейчас находятся «в горячих, непростых участках».

«Мы вас поддерживаем! Мы с вами! Мы поддерживаем наших ребят! Ура! Ура! Ура!» – проскандировали рабочие, информирует Life.

Путин поблагодарил работников за слова и добавил, что «ребятам» нужна их поддержка, которую те непременно услышат.

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.



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