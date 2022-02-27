В Минске арестован слепой наблюдатель, случайно поставивший два крестика в бюллетенях

МВД Беларуси отчиталось о задержании 45-летнего минчанина Алексея Зубровича прямо в кабинке для голосования.

Мужчина, имеющий первую группу инвалидности из-за слепоты, зарегистрировался наблюдателем на конституционном референдуме. Сообщается, что на Зубровича завели уголовное дело по факту намерения свержения власти путём выборов. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

На видео, опубликованном МВД Беларуси, арестованный утверждает, что осуждает план белорусской оппозиции, а поставить два крестика у него получилось случайно. Мужчина не смог найти текст, написанный азбукой Брайля в бюллетене, и решил поставить две крестика, чтобы быть уверенным, что он проголосовал за новый проект конституции. В конце видео, арестованный наблюдатель и стоявший рядом с ним вооруженный омоновец заявили о полной поддержке новой конституции и призвали граждан делать «хорошо подумать и ответственно отнестись к голосованию».

– Сегодня, в день открытия избирательных участков, сотрудники правоохранительных органов пресекли радикальную деятельность одного из наблюдателей, который под влиянием призывов из деструктивных телеграм-каналов грубо вмешался в ход голосования и поставил два крестика в бюллетене. В ходе проведенного обыска в квартире подозреваемого было изъято сотни гигабайтов детской порнографии, несколько снайперских винтовок. Также в подвале его дома была обнаружена нелегальная типография, печатавшая «Майн кампф» на азбуке Брайля. Сама типография конфискована и будет использоваться для печатания новой конституции, — заявили в пресс-релизе МВД.

Также был опубликован видеоролик, на которым зафиксировано задержание наблюдателя. Неравнодушный гражданин перепутал кабинку для голосования и заметил, как у Зубровича стояли два крестика в бюллетене. Зашедший в кабинку оказался секретным сотрудником ОМОНа и быстро задержал наблюдателя. Толпа людей, увидевшая это, быстро рассеялась.

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