 

Формировать триллионный бюджет Петербурга намерены за счет автолюбителей

27.02.2022, 18:20, Новости дня
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Смольный придумал очередной бизнес-план: к 2023 году в мегаполисе планируют оборудовать ещё 7, 5 тыс. платных парковочных мест, стоимость одного часа будет незначительной – 100 рублей. С помощью несложной арифметической операции можно вычислить, что за сутки госказна пополнится не менее чем на 18 миллионов рублей. Если перевести доход в годичную прибыль, то сумма превысит 6 млрд рублей.

Сначала января 2022 года Центральный район был оснащён 8 тысячами платных мест. Нововведение комитета по транспорту привело к дополнительному доходу чиновников – участились штрафы за неправомерную парковку в центре города. Команда губернатора Александра Беглова сможет добиться «триллионного дохода» к началу 2024 года. По подсчетам журналистов, за счет «парковочных» штрафов бюджет пополнится на 8,6 миллиардов рублей.



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