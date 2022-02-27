 

СМИ: Начались переговоры делегаций РФ и Украины

27.02.2022, 18:05, Новости дня
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Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский утверждает, что переговоры делегаций РФ и Украины начались, информирует украинское агентство УНИАН.

«Переговоры Украина – РФ стартовали – Вениславский», – цитирует агентство РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе.

Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.

Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.

Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.



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