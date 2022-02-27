 

В МИД опровергли информацию о начале проведения переговоров между Россией и Украиной

27.02.2022, 18:05, Новости дня
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Переговоры между Россией и Украиной на белорусско-украинской границе еще не начались, делегации еще только прибывают к месту их проведения.

«Переговоры еще не начались, стороны только прибывают к месту их проведения», – сообщили ТАСС в МИД России, комментируя появившиеся сообщения о том, что переговоры уже стартовали.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о начале переговоров между Россией и Украиной.

Сообщалось, что переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе.

Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.

Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.

Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.



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