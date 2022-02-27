 

Роман Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда

27.02.2022, 17:58, Разное
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Российский бизнесмен Роман Абрамович передал управление английским футбольным клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда.

На официальном сайте клуба появилось заявление миллиардера Романа Абрамовича о том, что он передает управление ФК «Челси» попечителям благотворительного фонда.

«В течение почти 20 лет владения «Челси» я всегда рассматривал свою роль в клубе как некоторого хранителя, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах. Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о «Челси». Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — цитирует Абрамовича официальный сайт «Челси».

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Ранее британские власти пригрозили Роману Абрамовичу введением санкций, в частности из-за того, что РФ начала войну с Украиной. Ему хотят запретить въезд в Великобританию.

55-летний Роман Абрамович имеет гражданство в трех государствах: России, Израиле и Португалии. В рейтинге богатейших бизнесменов РФ в Forbs 2021 года он занимает 12-е место с состоянием 14,5 млрд долларов.

Источник: Новая газета



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