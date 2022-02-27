 

Политолог Гусев высказался по поводу возможного конфликта России с НАТО

27.02.2022, 17:15, Разное
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Российский политик поговорил с порталом Life.ru и рассказал журналистам, что он вообще думает по поводу возможного конфликта Российской Федерации с НАТО, В последнее время многие переживают, что “специальная операция”, которая проводится на Украине не только спровоцирует множество санкций, но и станет причиной более серьезных конфликтов.

Однако, по мнению Александра Гусева, это абсолютно беспочвенный страх. Он уверяет, что у Президента Путина нет планов воевать с кем-либо. Более того, он отметил, что подтверждением этих слов является именно “специальная операция”, которая проводится на Украине. Так, он добавил, что война – это не план России.

Говоря о “специальной операции”, Гусев заявил, что она проводится для защиты Донбасса, сославшись на слова президента. Также, по его мнению, правительство Великобритании не понимает, как препятствовать России, поскольку они не ожидали такого. Он уверен, что страны Запада боятся даже подумать о возможности послать своих военных в горячую точку. Он также добавил, что европейские страны ошибаются, считая, что “специальная операция” – это только начало и в будущем будут другие этапы.



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