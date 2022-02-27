Эксперт Леонков: переговоры с Украиной несут риски для России

Делегации России и Украины встретятся в районе реки Припять

на украино-белорусской границе. Офис президента Незалежной Владимира Зеленского

уже подтвердил присутствие представителей. Между тем военный эксперт Алексей

Леонков считает, что переговоры с украинскими властями несут для России риски.

По словам специалиста, в итоге наша страна может получить некое соглашение

“Минск-3”, которое не будет исполняться другой стороной.

Украинские войска, отметил Алексей Леонков, на этапе

заключения вторых Минских соглашений находились в плачевном состоянии. С помощью

переговоров власти Незалежной просто-напросто тянут время.

Те соглашения, добавил эксперт, были разработаны при участии

западных партнеров и получили одобрение ООН. Но Украина отказалась

ратифицировать этот документ, нести по нему обветренность и соблюдать его

требования.

Алексей Леонков напомнил, что по вторым Минским соглашениям

Россия выступала гарантом. Но, так как соглашение не работает, наша страна стала

физическим гарантом безопасности жителей ЛНР и ДНР.

Как писали “Дни.ру”, ранее Директор Института

политических исследований Сергей Марков заявил, что Владимиру Зеленскому не нужны переговоры. Украинский президент, сказал эксперт, использует тактику

ичкерийских террористов.