 

Эксперт Леонков: переговоры с Украиной несут риски для России

27.02.2022, 17:15, Разное
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Делегации России и Украины встретятся в районе реки Припять
на украино-белорусской границе. Офис президента Незалежной Владимира Зеленского
уже подтвердил присутствие представителей. Между тем военный эксперт Алексей
Леонков считает, что переговоры с украинскими властями несут для России риски.
По словам специалиста, в итоге наша страна может получить некое соглашение
“Минск-3”, которое не будет исполняться другой стороной.

Украинские войска, отметил Алексей Леонков, на этапе
заключения вторых Минских соглашений находились в плачевном состоянии. С помощью
переговоров власти Незалежной просто-напросто тянут время.

Те соглашения, добавил эксперт, были разработаны при участии
западных партнеров и получили одобрение ООН. Но Украина отказалась
ратифицировать этот документ, нести по нему обветренность и соблюдать его
требования.

Алексей Леонков напомнил, что по вторым Минским соглашениям
Россия выступала гарантом. Но, так как соглашение не работает, наша страна стала
физическим гарантом безопасности жителей ЛНР и ДНР.

Как писали “Дни.ру”, ранее Директор Института
политических исследований Сергей Марков заявил, что Владимиру Зеленскому не нужны переговоры. Украинский президент, сказал эксперт, использует тактику
ичкерийских террористов.



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