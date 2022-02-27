 

Московская патриархия решительно выступила за прекращение показа мультфильма «Кролецып и Хомяк Тьмы»

27.02.2022, 17:11, Разное
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В своей воскресной проповеди в Храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл заявил, что показ мультфильма «Кролецып и Хомяк Тьмы» угрожает будущему России и попросил Президента согласиться на переговоры, целью которых будет полное прекращение показа ленты.

Российская премьера полнометражного американского мультфильма «Кролецып и Хомяк Тьмы» состоялась 23 февраля. Он рассказывает о приключениях странного существа – наполовину кролика, наполовину цыплёнка. Эксперты в области богословия полагают, что рассказывать детям о существах, которых в реальности не существует, недопустимо в православной традиции. Но особенный гнев патриархии вызвал другой герой – Хомяк Тьмы.

«Не надо быть богословом, чтобы понять, что за лукавой мордочкой хомяка скрывается враг рода человеческого, отец тьмы и человекоубийца от начала! Протаскивая древнего змия на экраны кинотеатров, американские спецслужбы сеют сомнение в душах подрастающего поколения, разрушают веру и препятствуют военно-патриотическому воспитанию! Нижайше молю Президента любой ценой остановить этот кошмар!» – сказал патриарх.

Выход из ситуации патриарх видит в немедленном начале переговоров. Он считает, что Президент России может безо всяких предварительных условий сесть за круглый стол с правообладателями фильма и убедить их прекратить разрушительную для России и всего мира прокатную кампанию. До начала переговоров патриархия предложила запретить рекламу мультфильма.

В Министерстве культуры России сообщили, что российскую делегацию на этих переговорах может возглавить Владимир Мединский. Президент же России пока к встречам на таком уровне не готов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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