 

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить аккаунты российских СМИ

27.02.2022, 16:40, Новости дня
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Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием снять все ограничения, наложенные на YouTube-каналы российских СМИ на Украине, информирует пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения, наложенные на русскоязычные YouTube-каналы российских средств массовой информации: РБК, «Звезда» и Sputnik, а также объяснить причины их введения», – передает РИА «Новости» сообщение.

В ведомстве пояснили, что американские интернет-сервисы, в том числе видеохостинг YouTube, участвуют в информационном противостоянии, целенаправленно ограничивая российские СМИ, в том числе являющиеся официальными российскими источниками информации.

В письме Роскомнадзора администрации YouTube отмечается, что «такие действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан», подчеркивают в пресс-службе.

В воскресенье утром компания Google приняла решение приостановить монетизацию государственных СМИ России.

Ранее соцсеть Twitter сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, чтобы та не отвлекала пользователей от критически важной информации, а также временная остановка рекомендаций твитов во избежание распространения материалов оскорбительного характера.Компания Google сообщила, что удалила на YouTube за последние несколько дней сотни каналов и тысячи видео на фоне событий на Украине.

Напомним, Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook в России. Meta Platforms не ответила на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала «Звезда», информационного агентства РИА «Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».



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