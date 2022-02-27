 

Чехия намерена предложить ЕС остановить выдачу шенгенских виз россиянам

27.02.2022, 16:40, Новости дня
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Чехия решила предложить на встрече глав МВД в Брюсселе остановить выдачу шенгенских виз российским гражданам, сообщил первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан.

«Чехия выступит на этой встрече в Брюсселе с предложением остановить выдачу шенгенских виз гражданам России. Это официальная позиция нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее власти Чехии в ответ на военную операцию на Украине прекратили выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России. Кроме того, правительство Чехии одобрило передачу на Украину вооружений на 400 млн крон (около 18,6 млн долларов).

Напомним, что страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.



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