Чехия намерена предложить ЕС остановить выдачу шенгенских виз россиянам

Чехия решила предложить на встрече глав МВД в Брюсселе остановить выдачу шенгенских виз российским гражданам, сообщил первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан.

«Чехия выступит на этой встрече в Брюсселе с предложением остановить выдачу шенгенских виз гражданам России. Это официальная позиция нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее власти Чехии в ответ на военную операцию на Украине прекратили выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России. Кроме того, правительство Чехии одобрило передачу на Украину вооружений на 400 млн крон (около 18,6 млн долларов).

Напомним, что страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.