Стала известна дата переговоров Москвы и Киева

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27.02.2022, 16:40, Новости дня
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Переговоры российской и украинской стороны по поводу ситуации на Украине состоятся уже сегодня, отказаться от переговоров для Украины будет вредно для нее самой, сообщил член делегации переговорщиков, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

«Не надо сейчас говорить о каких-то гарантиях. Через несколько часов мы встретимся с украинской делегацией, я совершенно в этом не сомневаюсь. Сейчас обещать приехать и не приехать – это вред для них самих совершенно очевидный. А польза – быстрее сесть за стол переговоров», – ответил Слуцкий на вопрос о том, точно ли сегодня состоятся переговоры РФ и Украины, передает РИА «Новости».

Он повторно выразил готовность, если необходимо, продолжить переговоры, такая вероятность также есть.

Ранее сообщалось, что переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе.

Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.

Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.

Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.



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