 

Депутат Михаил Романов поздравил с профессиональным праздником военных Сил спецопераций РФ

27.02.2022, 16:17, Разное
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В нашей стране 27 февраля отмечается День Сил спецопераций РФ.
Дата празднования установлена не случайно – 27 февраля 2014 года вооруженными людьми в камуфляже был установлен контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым, находившейся на тот момент в составе Украины. В течение нескольких дней после этого был взят под контроль симферопольский аэропорт и другие стратегические объекты полуострова. Впоследствии, «вежливые люди» помогали обеспечить порядок и безопасность в ходе проведения 16 марта 2014 года референдума о присоединении Крыма к России.

Депутат Госдумы РФ Михаил Романов направил поздравления всем военнослужащим и ветеранам подразделений, исполняющих специальные операции, с их профессиональным праздником. В своём послании парламентарий назвал военнослужащих Сил специальных операций профессиональными, мужественными, прекрасно подготовленными, честными, преданными своему долгу и Родине бойцами, которым поручают наиболее ответственные и сложные задачи в деле защиты интересов России, борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.



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