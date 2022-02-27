Российские танки, которых искали украинские военные, проехали Макаров и пытаются попасть в Киев. ВСУ призвали украинцев уничтожать вражескую технику

О передвижении российской колонны, в которой очень много танков, сообщили также жители села Андреевка (Макаровский район).

Через полчаса за ней последовала вторая группа танков, обозначенных буквой V, о которых предупреждали украинские силовики.

Отмечается, что жители села Андреевка находятся в подвалах.

По словам местных жителей, на 14.00 колонна из 15 танков, 25 БТР, 15 “Уралов” с людьми стояла в Макарове. Другие очевидцы рассказали, что российские танки стали между Макаровым и Гавронщиной. Вторая часть “пошла через Макаров на Житомирскую трассу, ищут выход на Киев”.

https://www.facebook.com/maryna.synhaivska/videos/971198213820476/

В МВД Украины сообщали 27 февраля о российской технике, которая движется в сторону Киева со специальной задачей.

“Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей… Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киева! Все, кто видел, зафиксировал, знает местонахождение этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам или по возможности не разрешить ее дальнейшее перемещение” – сказано в сообщении.

ВСУ призвали украинцев уничтожать вражескую технику или сообщать о ее передвижении. В частности, в целях недопущения продвижения врага по территории Украины, сделать все необходимое, чтобы не прошла колонна бензовозов – блокировать дороги, валить деревья, жечь лес. Подробная инструкция опубликована в Facebook Сухопутных войск ВСУ 26 февраля.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК “Бук” – один, “Грады” – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.

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