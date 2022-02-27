 

Закрыли небо – Личное мнение

27.02.2022, 15:15, Разное
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Вчерашний парад стран, ограничивших доступ к своему воздушному пространству для российских авиаперевозчиков, сегодня окончательно закрыла Германия.

Закрыла — потому что вслед за ней последует весь Евросоюз.

https://t.me/lenamiro/10982

То есть, на Запад лететь некуда. Определён срок — три месяца. Россия в ответ закроет своё воздушное пространство для стран, которые ввели запрет.

Что будет дальше с перелётами? Упал железный занавес? С таким вопросом мне позвонила подруга, и я так понимаю, что он тревожит многих.

Считаю, что отнюдь.

Во-первых, никакую новость нельзя рассматривать в отрыве от других. Вместе с решением Минтранса Германии, канцлер Шольц заявил, что долгосрочная безопасность в Европе не может быть выстроена против России.

Не согласиться с канцлером в этом вопросе трудно. Любой конфликт заканчивается, а самолётам всех стран летать нужно по кратчайшему маршруту — экономятся очень большие деньги.

Во-вторых, опасающиеся, что не получится слетать на отдых, тут неправы. Для арабских, китайских авиакомпаний и многих других небо ни России, ни Европы не закрыто.

Маршруты выгодные — многие захотят их арендовать, хоть всего и на три месяца.


Фото: Соцсети

В момент, когда всё уладится, чуть пройдёт время, многим авиакомпаниям станет непонятно, зачем они теряют деньги, и донесут свои озабоченности до своих правительств.

Готовиться нужно к тому, что уже все страны Евросоюза сегодня-завтра закроют своё воздушное пространство для российский авиакомпаний. Срок, озвученный Германий, скорее всего таким и будет.

Насколько это страшно лично вам?

Источник: Лена Миро



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