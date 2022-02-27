 

Депутат Голиков высказался в поддержку проведения спецоперации на Донбассе

27.02.2022, 15:14, Новости дня
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Депутат Госдумы Олег Голиков в своих социальных сетях выступил в поддержку проведения специальной военной операции на Донбассе, он раскритиковал деятелей культуры, которые «юлят».

«Целиком и полностью поддерживаю и президента, и его решение о проведении операции РФ по освобождению Украины от нацистов и преследователей русского населения. Целиком и полностью поддерживаю наших ребят, которые сегодня освобождают Украину от неонацистов, обеспечивают мир Донбассу, восстанавливают историческую и моральную справедливость», – написал он во «ВКонтакте».

Он добавил, что «мерзко и противно видеть, как юлят сегодня многие общественники и деятели культуры. Мне противно читать их, зная, что 8 лет не замечали гибель людей в войне, которую украинская власть развязала против русского населения».

«Я не просто уверен, я точно знаю: абсолютное большинство русских граждан – за операцию на Украине, поддерживают наших ребят, за жителей Донбасса. Призываю не просто поддерживать, а открыто говорить об этом. Не позволяйте единицам выдавать своё мнение за мнение русского народа. Пора уже поднять голову и сказать: мы русские, мы граждане РФ и гордимся этим!», – написал политик.

 

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала «Россия 24» заявил о необходимости проведения военной спецоперации РФ в Донбассе.



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