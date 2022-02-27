Украинские силовики превращают женщин с детьми в мишени для российских военных

Украинским женщинам и детям рассказывают, как применять оружие из-за угла по наступающим войскам, не предупреждая, что военные могут нанести удар по огневой точке.

«Не надо это делать. Мирные граждане Украины, вы не являетесь участниками боевых действий. Никто вас трогать не будет. Но стоит вам взять в руки оружие, вы становитесь комбатантами. С расстояния в 300-400 метров никто не разглядит, подросток это, женщина или ребенок. Увидят огневую точку – нанесут удар», – отметил автор телеграм-канала «Рыбарь».

В пятницу стало известно, что мирное население Киева власти Украины берут в заложники – среди жилых домов стоят установки залпового огня, а автоматы начали выдавать всем желающим. А безоружных украинцев власти просто призывают кидаться под военную технику.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что силам территориальной обороны в столице уже раздали 18 тыс. автоматов для защиты города. Но уже появились сообщения о том, что «стволы» начали использовать совсем для других целей – для грабежа и мародерства. Медиаэксперт и политик Анатолий Шарий разместил видео, на котором видны несколько трупов у раскрытого внедорожника. «Киев. Спасибо, Зеленский, за раздачу оружия населению», – гласит подпись.

Кроме того, украинские власти приняли решение освободить заключенных, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.