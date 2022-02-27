 

Volkswagen намерен выкупить производство бандеромобилей

27.02.2022, 15:11, Разное
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Немецкий концерн Volkswagen может купить производство бандеромобилей под Житомиром. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По словам журналистов, в руководстве Volkswagen восхищены характеристиками и качеством сборки украинских машин. Они с лёгкостью преодолевают как разрушенные дороги, так и природное бездорожье. В концерне также восхитились производственными мощностями завода в Житомире: буквально за месяц там произвели 2800 единиц таких автомобилей. Немецкие СМИ отметили, что покупка производства бандеромобилей Volkswagen Group — это личная инициатива руководства компании, которые видят «исторический» смысл в приобретении.

Работники завода приветствуют приобретения предприятия немецким концерном: «Фольксваген – это один из крупнейших в мире производителей автомобилей. А мы – молодой и очень перспективный автопроизводитель. Думаю, что наше совместное сотрудничество даст плоды», — заявил главный инженер Житомирского завода бандеромобилей Виктор Антоненко.

Сделка оценивается примерно в $700 млн. Эксперты уверены, что на заводе кроме продолжения производства бандеромобилей, немцы наладят сборку новых Volkswagen Beetle.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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