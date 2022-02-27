Третий день без перемен

Операция на Украине в свете сообщений Министерства обороны России.

Роскомнадзор официально запретил слово на букву «В». Ведомство утверждает: все происходящее на Украине следует называть «специальная военная операция». Что же, поговорим о ней.

Наши военные источники указывали, что по количеству привлеченных войск имеет место армейская операция. Ее длительность обычно не превышает 15 дней. Теперь мы имеем тому косвенное подтверждение. Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), сказал «Би-би-си», что первоначально план президента Путина предполагал окончание операции за две недели.

Таким образом, до окончания первого этапа, «по классике», остается не менее трех дней. К вечеру второго дня представитель минобороны США заявил, что РФ все еще находится на начальной стадии проведения спецоперации на Украине.

Пока полное преимущество почти по всем направлениям у ВС РФ. Но уже сегодня эксперты задают вопросы, на которые невозможно найти ответы в пресс-релизах Министерства обороны. И значение их будет возрастать день ото дня, если не произойдет критического перелома в военных действиях.

Отмечается, что практически отсутствовал период массированного огневого наступления. Сразу же, практически день в день, войска пошли вперед после подавления всего 74 (по официальным сообщениям) объектов вместо 200‒250 (количество стационарных целей на позициях ВСУ — из расчета по соединениям). Это может означать недостаток огневых средств, малое количество высокоточных боеприпасов.

По теории и практике американских военных, страна масштаба Сербии имеет около 500 критических объектов для обстрела. Значит, на Украине целей, от поражения которых зависит устойчивость государства, не менее 700‒800. Отсюда можно определить и расход боеприпасов.

Разумеется, РФ не США и не может производить самые дорогие и современные боеприпасы в таких же количествах. Но вопрос не праздный. Согласно заявлениям МО, поражено чуть ли не в четыре раза меньше целей, чем положено «по науке». Если это так, то

результат приходится «добирать людьми» — то есть использовать живую силу там, где должны были решить задачу дальнобойные средства.

Пока темпы наступления недостаточно высокие (для достижения результата в указанные сроки). Войска периодически втягиваются в затяжные бои, а это работает на ВСУ.

Опираясь только на официальную информацию, можно сделать ряд предварительных выводов.

Украинские военные ведут бой в городской черте. Фото: Emilio Morenatti / AP / ТАСС

Итак, в ходе спецоперации на Украине массированному огневому удару со стороны «националистов» якобы подвергся Донецк, отмечен удар двумя ОТР «Точка-У» в неуточненном месте, а РСЗО Украины большой дальности будто бы разворачиваются на позициях в жилых кварталах Киева. Но при качественной разведке и современных способах интегрирования ее с огневыми средствами не должно быть никаких сюрпризов со стороны ВСУ в виде контрударов и огневых налетов РСЗО. Уж тем более по российской территории.

В течение первых двух суток операции эти цели не были разведаны и поражены. Сколько еще таких и других целей сохранили свою боеспособность?

Темпы наступления остаются низкими, даются ссылки на огонь артиллерии ВСУ.

Так почему же украинская артиллерия не подавлена в первые сутки операции? Нет массированности и, видимо, точности пусков.

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Что происходит в Киеве на третьи сутки вторжения

О положении ВСУ можно судить лишь косвенно. Но несомненно, что управление войсками не потеряно. Оно идет из единого центра. ПВО, хотя и ограниченно, продолжает действовать.

Боевой дух не сломлен. Нет массовой сдачи украинских военных в плен.

На третий день должна быть прорвана тактическая оборона первой линии в Донбассе. Но к обеду 26 февраля пресс-служба Минобороны об этом не сообщила.

На организацию контрудара время для ВСУ весьма ограничено. Возможно, оно уже упущено, нет свидетельств, что вообще существует необходимый для этого оперативный резерв. Отдельные случаи контратак в Сумах, под Харьковом и Киевом не связаны единым планом.

Киев. Попадание снаряда в стену жилого дома, 26 февраля. Фото: Efrem Lukatsky / ТАСС

Ситуация неопределенная. Судя по сообщениям МО РФ, украинской армии отчасти удается навязать свой сценарий, втягивая российских военных в городские бои. Каждый день без существенных подвижек в текущей обстановке уже работает в пользу ВСУ.

Все реальней становится сценарий ухода украинской армии в города и создание там совместно с территориальной обороной узлов долгосрочной обороны.

Что делать далее — вопрос скорее политический, чем военный. Ни у одной армии мира нет опыта занятия современного трехмиллионного европейского города. А конкретные задачи, поставленные армии политическим руководством РФ на Украине неизвестны.

Валерий Ширяев

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