Стал совсем чужой

Опровергаем видеопризнание «кадыровского диверсанта».

Телеграм-каналы распространили видеозапись выступления чеченца Алихана Ахмедовича Дасаева, который якобы был взят в плен на территории Украины. В своем видеовыступлении Алихан Дасаев сначала на русском, а затем на чеченском заявляет, что он «по приказу кураторов Кадырова» осуществлял диверсионную деятельность, передавая информацию о местоположении и количестве украинских подразделений и таким образом корректировал нанесение ударов по этим целям. Также на видеозаписи Дасаев призывает всех чеченцев не воевать в Украине, так как «тут их ждет смерть».

После того как это видео получило широкое распространение (его активно публиковали критически настроенные по отношению к Кадырову чеченские блогеры), с «Новой газетой» связался близкий родственник Алихана Дасаева. Он пояснил, что Дасаев является выходцем из села Урус-Мартан Чеченской Республики, но уже более 20 лет живет в Украине и имеет украинское гражданство.

В Чечню за эти годы он не приезжал ни разу и никаких контактов с местными властями или силовиками не имел.

Родственники Дасаева уверены в том, что его признание в диверсионной деятельности по приказу главы Чечни Кадырова является самооговором, а сам Дасаев был задержан с целью создания данного видеопризнания после того, как стало известно об отправке в Украину чеченских подразделений Росгвардии.

Дасаев живет в Киеве. Его видеопризнание производит странное впечатление. С одной стороны, оно сделано в стилистике тех видео, которые делают сейчас спецслужбы Украины с русскими военнопленными. С другой — на видеозаписи нет никаких опознавательных признаков, которые могли бы ее верифицировать. Поэтому нам неизвестно, кто ее сделал, кто задержал Дасаева, официально ли он задержан вообще.

Елена Милашина, обозреватель

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