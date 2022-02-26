Мнение: Модный флеш-моб

В России в среде бомонда и прочей творческой и иной интеллигенции проходит флеш-моб «Мне стыдно за то, что я русский». Это должно в какой-то мере продемонстрировать их антивоенную позицию.

Я не интеллигент, у меня все-таки есть профессия и дело. Я не бомонд, и поэтому присоединяться к этому флеш-мобу я не намерен. Равно как и подписывать разного рода воззвания и прошения с челобитными на тему «остановите войну».

Мне не стыдно. Вообще. Я украинец по рождению, украинец и русский по культуре и образованию, ментальности и цивилизационной принадлежности. Но никакого чувства стыда за действия Кремля я не испытываю. Стыдиться можно за свои собственные поступки, и за каждый свой личный скелет в шкафу мне, безусловно, стыдно. Но среди них нет войны с Украиной — я к ней не имею ни малейшего отношения. Российский режим с 2019 года перешел к прямой трансформации в фашистский режим, о чем я писал и говорил задолго до этого. Неудивительно, что теперь, полностью пройдя трансформацию, он ведет себя как классический фашизм — то есть, агрессивный и преступный. Он не может себя вести иначе в принципе, и мне странно удивление нашего бомонда, который еще вчера обслуживал этот режим, а теперь вдруг прозрел.

Я категорически против войны с Украиной, но при этом я ни на секунду не забываю о восьми годах ада, в которых живут жители Донбасса. К которому причастны власти Украины — и предыдущие, и нынешние. Однако нынешняя война с Украиной — это применение принципа коллективной ответственности. Ребенок, который сегодня ночью родился в киевском метро, не может нести ответственность за убитых детей Донецка, Горловки и Луганска. Каждый должен отвечать за свои действия, поступки и решения. А убийство «горловской мадонны» и еще пятнадцати тысяч жителей Донбасса за эти восемь лет должно быть предъявлено каждому конкретному убийце. Иначе это превращается в кровавую вакханалию дикой средневековой кровной мести, файды. Справедливость сама должна быть справедливой.

Есть и третья сторона вопроса. Фашистский режим изнутри практически неразрушим. Однако он всегда надрывается и разрушается в силу внешних обстоятельств. Война — это как раз такое обстоятельство. Поэтому объективно война — это шаг к краху путинского фашизма. И в этом смысле, отложив в сторону любые эмоции и лирику, я оцениваю нынешнюю войну в качестве преддверия окончательного краха этого обанкротившегося людоедского режима воров и убийц, которые убивают и выжигают всё и всех на своём пути. Как уже убили более миллиона российских граждан за последние два года, украв у них здравоохранение и социальную защиту государства. Год назад на фоне полыхающего ковидного психоза умер мой тесть с инфарктом, которого трижды отправляли из больницы с отказом в госпитализации, и он умер дома. Именно от инфаркта. Не от модного ковида. Чем принципиально отличается его убийство от убийства тех, кто сегодня погибает под бомбами и ракетами путинских соколов? Аж ничем.

Однако понимание объективных причин происходящего никак не мешает мне отказываться приветствовать эту войну. Естественно, что никакой помощи русским эта война не несет и не может нести. У фашизма нет национальности, нет культурной и цивилизационной идентичности. Он просто фашизм, ему нужен предлог для войны. Реваншизм — это всего лишь повод развязать очередную агрессию, и только. Если у кого-то имеются иллюзии, что Путин пришел причинить справедливость в отношении Донбасса — пусть вспомнит, как он восемь лет назад его предал и продал. И предавал и продавал все эти восемь лет. И каждый убитый на Донбассе — это и его рук дело. Так что версию про помощь я не могу принять ввиду ее полной абсурдности и лживости.

Я против войны. Но мне не в чем каяться. И мне не стыдно ни за себя, ни за свою национальность, ни за свое гражданство. А каяться и стыдиться будут те, кого в итоге посадят на скамью трибунала, после чего повесят. И если раньше это была гипотеза, то теперь Путин и его подельники сделали шаг в личную пропасть.

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