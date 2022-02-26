 

Названы продукты для снижения холестерина и похудения

26.02.2022, 12:49, Разное
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Медики назвали продукты, которые помогают снизить уровень плохого холестерина и похудеть. По словам врачей, потенциальная роль в развитии сердечно-сосудистых болезней присуща цельным зернам.
При высоком уровне холестерина в крови циркулируют молекулы жира. Затем они поэтапно начинают оседать на стенках артерий. Если человек не будет контролировать состояние в течение долгого времени, то станет только нарастать риск сужения артерий бляшками. В результате могут произойти сердечные приступы и инсульты.

Снизить уровень холестерина помогает употребление правильного типа зерна. В целом такие продукты можно есть с целью профилактики развития патологий сердечно-сосудистого характера. Диетолог считают, что рафинированная мука должны быть заменена цельными зернами. Продукты на их основе служат прекрасным дополнением к полезной диете. В них содержатся все необходимые минералы, витамины, а также клетчатка.

Источник: novostivl.ru



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