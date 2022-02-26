Наталья Рудова поругалась с участниками шоу «Звезды в Африке»

Актриса Наталья Рудова поругалась с участниками проекта «Звезы в Африке». Уже скоро в эфире появятся серии второго сезона шоу.

Новые герои в условиях реалити станут сами добывать себе еду и бороться за главный приз. Второй сезон «Звезд в Африке» не обойдется без интриг. В первом сезоне главным интриганом зрители назвали Стаса Ярушина, сейчас, вероятно, эта роль достанется Наталье Рудовой. Она с самого начала шоу с некоторыми участникам не сошлась характерами.

На одном из роликов, который появился в Сети, Рудова находится на голосовании. Когда актриса вернулась на место, то в шутку назвала себя «говнецом». Ее пассаж поддержала ведущая Ольга Бузова. Она и сравнила блондинку со Стасом Ярушиным. Звезда «Универа», услышав это, громко рассмеялась, а другие участники закатили глаза.

По словам Рудовой, на проекте было сложно, несмотря на то, что участники являются интересными людьми. Участие в шоу артистка назвала «эмоциональным адом». Себя же она считает закрытым человеком, поэтому тяжело было находиться под камерами круглосуточно.

Источник: www.starhit.ru