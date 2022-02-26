Мнение: Как мы взвоем, если чиновников заменят роботами

Нет, господа, думскроллинг — это не ко мне. Запоем читать новости из населённых пунктов, которые вы даже на карте показать не сможете — времяпровождение глупое и вредное. А если эти населённые пункты вам хорошо знакомы и близки, если вы там много раз бывали и надеетесь ещё побывать, то чтение текущих новостей про танки с ракетами — занятие прямо-таки разрушительное. Просто посмотрите на выражение своего лица в зеркале, чтобы убедиться, что я прав.

Поговорим лучше о проблеме важной, но совершенно сейчас не модной.

Типичный возглас в блогах начала нулевых: долой судей, долой депутатов, долой политиков и чиновников. Пусть все важные решения народ принимает голосованием через интернет, а все текущие вопросы решает бесстрастный робот, которому нельзя всучить взятку.

С народными голосованиями всё понятно, это идея испытанная и заведомо провальная. Коллективный народ является несмышлёным ребёнком, который всегда выбирает «удовольствие прямо сейчас». Приятные народу политики называются популистами, от латинского «популюс», народ. Программа популистов сводится к классическим трём пунктам:

1. Отнять.

2. Поделить.

3. Массовые расстрелы.

Как показывает опыт тысячелетий, голосовать за взрослые решения, — «затянем пояса сейчас, чтобы наша экономика заколосилась через 20 лет», — народ не готов категорически. Зато идеи в духе «изгоним Фемистокла, чтобы не завидовать его успеху» будут набирать нужное число голосов постоянно. Ещё чаще народ будет голосовать за «возьмём кредит и проедим его». Исследования показывают, что буквально тысячи рублей, выданных среднему избирателю в руки, достаточно, чтобы тот проголосовал за что угодно — даже за законопроект, который доставит в будущем серьёзнейшие проблемы его стране.

Второй причиной, по которой коммунисты на пушечный выстрел не подпускали советский народ к голосованию, было их твёрдое убеждение: ни кухарка, ни пролетарий-гегемон управлять государством не могут. По той же причине, по которой не может самостоятельно вести хозяйство трёхлетний ребёнок. Для минимально удовлетворительного управления государством нужны два качества:

1. Готовность страдать сейчас ради будущих достижений;

2. Понимание принципов, по которым государство функционирует.

Страдать средний избиратель не готов, в политике он не разбирается и разбираться не хочет принципиально. Да о чём там говорить, если большая часть политически активных блогеров не знает даже элементарного — зачем стране нужны депутаты. Допускать таких до властных рычагов — это как сажать за руль водителя, требующего спилить педаль тормоза, так как она «только замедляет автомобиль».

Итак, с этим разобрались. Теперь о власти честных беспристрастных роботов, о которой те же самые наивные блогеры мечтают уже много лет. Вот свежая новость на эту тему:

https://servernews.ru/1060183

В почтовой службе Великобритании, аналоге нашей Почты России, робот за 14 лет ошибочно обвинил в воровстве не менее 700 человек, возможно, гораздо больше. Кого-то из них уволили с волчьим билетом, кого-то посадили в тюрьму. Досадный баг начал ломать человеческие судьбы с 1999 года, однако власти Британии только сейчас, — через 23 года, — начинают разбираться в проблеме. Многие несправедливые приговоры до сих пор не отменены.

Будучи предпринимателем со стажем, заявляю вам с грустной понимающей усмешкой — в реальной жизни власть роботов выглядит именно так. В колёсиках Налоговой что-то тренькает, и на ваш расчётный счёт накладывают арест из-за непонятно откуда вылезших 130 рублей. Вы дёргаетесь туда-сюда, пишете письма, звоните — никто ничего не знает, долгов за вами не числится. Наконец, вы приезжаете к живому инспектору, обсуждаете с ним проблему, и тот признаёт: действительно, какая-то ерунда. Немного усилий, долг исчезает, арест с вашего счёта снимается. Хэппи Энд.

Ключевая фигура здесь — живой человек, к которому можно прийти ногами, чтобы он решил вашу проблему. Замените живого чиновника, столь ненавидимого нашими либералами, на бездушного робота, и ваша проблема из досадного пустяка станет катастрофой. Потому что объяснить что бы то ни было роботу невозможно, он руководствуется не законом и здравым смыслом, а корявым кодом, заложенным в него не самыми талантливыми и не самыми старательными программистами.

Таксисты, курьеры, продавцы-барахольщики дружно воют сейчас, когда система раз за разом наступает им на хвосты, то списывая деньги, то блокируя безо всяких причин. Уже сейчас пробиться через роботов к живым людям — тот ещё квест. Если роботов станет больше, а людей меньше, механизмы системы начнут перемалывать людей миллионами.

Элиты сильно не пострадают, так как деньги и власть обеспечат им доступ к важнейшему ресурсу: к живым программистам, готовым признать и исправить любой досадный баг. Главным потерпевшим станет тот самый «простой народ», ради которого блогеры хотят выгнать живых чиновников на мороз. По примеру Пантелея Грымзина, народ быстро осознает, какого дурака он свалял. Однако будет уже поздно, так как своё мнение народ сможет высказать только роботам, у которых для обработки этого мнения не будет даже соответствующих программных модулей.

«Мы очень сочувствуем вам товарищ Грымзин, нам очень жаль, что из-за сложностей в оформлении прописки вы вот уже 5 лет не можете получить пенсию. Вот вам в качестве компенсации подарочный купон 100 рублей, вы можете потратить его в магазине модных рингтонов для вашего смартфона. Оставайтесь с нам, чмок-чмок».