В ДНР ракета упала в огород: Очень страшно

Накануне Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик ДНР и ЛНР. Президента России поддержали как члены Совета федерации, так и депутаты Государственной думы. 24 февраля Россия объявила о начале “специальной операции” на территории Украины и ввела войска. В свою очередь, военные силы Украины оказывают сопротивление.

По сообщению телеканала Russia Today, в Донецкой народной республике на участок частного дома упала ракета “Точка-У”. Она угодила в огород, но никто из местных жителей не пострадал. “Это очень страшно, очень страшно, когда такое происходит. Им там страшно, а нам не страшно?”, – говорит местная жительница.

Представители власти ДНР убеждены, что удар был нанесен военными силами Украины. Они предполагают, что планировалось ударить по нефтебазе, которая находится недалеко от места, куда по итогу упала ракета.

Напомним, что США и Евросоюз осудили действия России в отношение Украины. Так, за несколько дней были введены различные санкции, которые затронули разные сферы. Например, Российскую Федерацию исключили из Совета Европы. По словам Дмитрия Медведева, действия стран, которые ввели такие меры, могут повлиять на пересмотр отношения к ним со стороны России.