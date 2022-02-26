“Запреты ничего не изменят”: Медведев о санкциях против России

Евросоюз продолжает накладывать санкции на Россию и ее

высокопоставленных политиков. Дмитрий Медведев, как и президент России, министр

обороны, министр иностранных дел и другие, оказался в санкционных списках. ЕС

наложил ограничения на счета и принял решение заморозить активы представителей

российской власти.

Зампред Совбеза высказал свое мнение относительно мер

Запада. Он заявил, что ни он, ни члены его семьи не имеют никаких иностранных

счетов или имущества. “Эти чудесные запреты ничего не изменят,

операция по защите Донбасса будет проведена в полном объеме”,

– отметил политик.

Также Еврокомиссия приняла решение о приостановке членства

России в Совете Европы. Медведев заявил, что это дает возможность

возобновить ряд мер пресечения тяжких преступлений. “Хорошая

возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения

особо тяжких преступлений в стране – типа смертной казни для

опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае”,

– заявил зампред.

Напомним, санкции против России стали вводиться странами Запада

из-за признания независимости ДНР и ЛНР и последующей военной операции РФ на

Донбассе.