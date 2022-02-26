 

Как не поддаваться панике в сложное время

26.02.2022, 12:14, Новости дня
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Во время военных действий важно отсеивать лишнюю и искаженную информацию. Следует доверять только официальным источникам и при необходимости срочно отправляться в укрытие.

Паника является следствием высокой степени тревожности, которая возникает на почве неопределенности и страха. Поэтому продумайте план действий в случае воздушной тревоги. Узнайте адреса ближайших бомбоубежищ в своем городе и соберите “тревожный чемоданчик”. Туда следует положить документы, кредитные карты, небольшое количество наличных денег, воду, еду, медикаменты. С подробными рекомендациями по его комплектации можно ознакомиться здесь.

Фото: depositphotos.com

Приготовьте заранее одежду и обувь, которые нужно будет быстро надеть в случае экстренного перемещения в укрытие.

Снизить уровень тревожности поможет рутинная работа по дому. Можно сложить вещи, протереть пыль, перебрать ненужные бумаги, помыть пол.

Не нужно ограничивать общение и замыкаться в себе. Будьте в сложное время с близкими людьми: родственниками, друзьями. Если получилось так, что они находятся в других городах и возможности воссоединиться нет, поддерживайте отдаленную связь.

Не забывайте о полноценном питании и пейте достаточное количество воды.

Фото: depositphotos.com

Если вас настигла паническая атака, остановитесь и отдышитесь. Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на несколько секунд и медленно выдыхайте. Такое упражнение нужно проделать несколько раз. В случае, если от тревожности теряется чувство реальности, нужно сконцентрировать внимание на определенном объекте или вспомнить какое-то стихотворение.

Найдите в себе силы помочь тем, кому, возможно, необходима ваша помощь или поддержка. Это отвлечет от навязчивых мыслей и притупит тревогу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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