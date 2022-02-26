Renault представила финальный тизер кроссовера Renault Austral 2022 года
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Компания Renault продемонстрировала тизер, по которому можно рассмотреть внешний вид водородного концепта.
По снимкам можно подтвердить, что внешний вид повторяет стилистику электрического паркетника Megane E-Tech, о чем свидетельствует форма головной оптики и бамперов. Новый прототип получил защиту бамперов, а также крупные воздухозаборники. Также сообщается, что модель имеет многоуровневую панель в салоне.
Здесь же установлена крупная мультимедийная панель и цифровая «приборка». Эксперты пока не раскрывают технические характеристики нового водородного автомобиля, однако прогнозируется применение передовой силовой установки. В скором времени будут озвучены остальные данные о водородной новинке.
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