Renault представила финальный тизер кроссовера Renault Austral 2022 года

Компания Renault продемонстрировала тизер, по которому можно рассмотреть внешний вид водородного концепта.

По снимкам можно подтвердить, что внешний вид повторяет стилистику электрического паркетника Megane E-Tech, о чем свидетельствует форма головной оптики и бамперов. Новый прототип получил защиту бамперов, а также крупные воздухозаборники. Также сообщается, что модель имеет многоуровневую панель в салоне.

Здесь же установлена крупная мультимедийная панель и цифровая «приборка». Эксперты пока не раскрывают технические характеристики нового водородного автомобиля, однако прогнозируется применение передовой силовой установки. В скором времени будут озвучены остальные данные о водородной новинке.