 

В РФ подорожал внедорожник Jeep Grand Cherokee

26.02.2022, 12:00, Новости дня
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Американская компания Jeep увеличила стоимость своего флагманского внедорожника Grand Cherokee на российском рынке.

Данный автомобиль во всех комплектациях подорожал на 70-270 тысяч рублей, что достигает 5% от прежнего ценника. С минимальным удорожанием столкнулась топовая версия, которая оценивается в 6,4 млн рублей. Под капотом внедорожника Grand Cherokee установлен 5,7-литровый бензиновый двигатель на 352 л.с. мощности. В остальных случаях зафиксировано предельное удорожание на 270 тысяч рублей.

В остальных комплектациях используется 3-литровый двигатель на 238 л.с. мощности. Эксперты предполагают, что остальные модификации и модели также могут получить обновленный ценник в скором времени. Причина изменения цен заключается в увеличении курса рубля РФ.



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