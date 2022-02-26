Президент Франции созвал заседание Совбеза по ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон решил созвать заседание Совбеза в субботу, 26 февраля, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины, информирует Елисейский дворец.

Сообщается, что заседание Совета пройдет в 17:00 по местному времени (19:00 мск), передает РИА «Новости».

Ранее глава Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.

Напомним, 24 февраля началась российская спецоперация по демилитаризации Украины.