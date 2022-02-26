Нидерланды решили направить Украине 200 ПЗРК Stinger

Нидерланды намерены как можно скорее направить Украине 200 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, сообщили в письме национальному парламенту глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и глава Минобороны Кайса Оллонгрен.

По их словам, решение о поставке вооружения принято в ответ на поступивший недавно запрос от Украины, передает ТАСС.

«Запрос был тщательно рассмотрен на предмет соответствия правилам экспорта вооружений, а решение принято в ускоренном порядке в связи с особыми обстоятельствами», – отметили министры.

Ранее Нидерланды приняли решение о направлении продукции военного назначения на Украину, в том числе снайперских винтовок, шлемов и бронежилетов.

Хукстра и Оллонгрен добавили, что Нидерланды, «как и другие страны, испытывают сложности с логистикой» и делают все возможное, чтобы поставить военную помощь как можно скорее.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон решил созвать заседание Совбеза в субботу, 26 февраля, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. До этого он заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.