Медведев прокомментировал приостановку членства РФ в Совете Европы
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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал приостановку членства РФ в Совете Европы хорошей возможностью восстановить несколько важных институтов, например, ввести смертную казнь для опаснейших преступников.
«Санкции против РФ принимают из-за «политической импотенции», не имея возможности изменить курс страны», – приводит слова Медведева РИА «Новости».
Помимо этого, зампред предрек консолидацию власти, элит и граждан в РФ из-за санкций, предупредив Запад – ждите.
Также политик предположил, что после санкций возможен полный пересмотр отношений со странами, которые их против РФ ввели.
Медведев добавил, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни имущества за рубежом.
Говоря про спецоперацию РФ на Украине, Медведев подчеркнул, что она будет продолжаться до достижения всех результатов, а запреты в виде санкций ничего не изменят.
Напомним, российская спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи».
Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против РФ в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
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