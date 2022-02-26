Медведев прокомментировал приостановку членства РФ в Совете Европы

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал приостановку членства РФ в Совете Европы хорошей возможностью восстановить несколько важных институтов, например, ввести смертную казнь для опаснейших преступников.

«Санкции против РФ принимают из-за «политической импотенции», не имея возможности изменить курс страны», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

Помимо этого, зампред предрек консолидацию власти, элит и граждан в РФ из-за санкций, предупредив Запад – ждите.

Также политик предположил, что после санкций возможен полный пересмотр отношений со странами, которые их против РФ ввели.

Медведев добавил, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни имущества за рубежом.

Говоря про спецоперацию РФ на Украине, Медведев подчеркнул, что она будет продолжаться до достижения всех результатов, а запреты в виде санкций ничего не изменят.

Напомним, российская спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи».

Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против РФ в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.