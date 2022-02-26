Мнение: Техническая информация 26.02.2022

Техническая информация.

1. Модератору выданы лимиты на отстрел новых и старых персонажей поддерживающих нацистский режим в Киеве и ретранслирующих украинскую военную пропаганду. Удалятся будут аккаунты со всеми комментариями за все время существования журнала. Я этим заниматься не буду, этим с удовольствием займется модератор. Первые сегодня пошли, на выходных работа продолжится.

2 Личку пока совсем нет времени разгребать, извините. Как и почту. Как закончатся события, постараюсь разгрести.

3. Если есть информация о передвижениях и позициях украинских войск и фольксштурма засылайте в Телеграм.

Трансляция событий на Украине продолжается и будет продолжаться в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (сегодня канал разменял 200 000 – в 2014 наверное стал бы вообще блогером-миллиоником, ха-ха).

Зеленский и США заявляют, что в ближайшие сутки возможен штурм Киева, в котором разворачивается полный хаос.

Пока же мы видим кровавый шабащ фольксштурма и бои на окраинах Киева, где ВС РФ ведут работу по образованию кольца окружения и ликвидацию военной инфраструктуры ВСУ. Ночью десантники заняли аэродромом под Васильковом.

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