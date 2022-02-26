Обзор ТОП лучших покер-румов 2022 года
26.02.2022, 11:50, Детали
Теги: Интернет, Развлечения, Технологии
На первых порах, важно не ошибиться с выбором клуба. Существует множество печальных историй, когда новички становились жертвами мошенников, разочаровывались и навсегда оставляли покер.
На самом деле, этих проблем можно легко избежать. Главное – не спешить и изучить мнения экспертов и реальных клиентов комнат. Помочь в этом могут рейтинги покер-румов. Вполне можно провести и самостоятельный анализ заведений, однако в ТОПах эта работа уже сделана за игроков. Причем, на глубоком уровне, ведь экспертам знакомо больше тонкостей, чем новичкам.
Основные критерии попадания покердомов в ТОП
В первую очередь, специалисты проверяют наличие лицензии и ее актуальность. Это главный параметр, обеспечивающий защиту пользователей не только от обмана, но и от потери информации о их финансовых транзакциях и персональных данных. Разрешительные документы выдаются специальными игорными комиссиями, которые в случае возникновения конфликтов или споров, выступают в качестве регулятора между игроком и клубом. Также можно посмотреть обзор лучших покер румов и выбрать для себя подходящий покер-рум для игры в онлайн покер.
Помимо этого, учитываются следующие пункты:
- Сотрудничество с мировыми разработчиками.
- Экспертность службы поддержки.
- Качество графики, анимации, дизайна, интерфейса.
- Общая репутация бренда.
- Доступные платежные системы.
- Программа лояльности, рейкбек.
- Бонусная система, условия отыгрыша.
Тройка лучших комнат на 2022 год по мнению игроков и экспертов
Покердом
Один из лидеров на рынке азартных развлечений, этот рум является партнером GipsyTeam с момента своего основания в 2014 году. Клиентам сайта предложен огромный выбор кэш-игр и турниров. В каталог включены все популярные покерные дисциплины – от Техасского Холдема и Омахи до Китайского и других модифицированных видов. Предусмотрены и борды с бэдбит-джекпотами.
Отличительная черта заведения – огромная дружелюбность к новым клиентам – ежедневные фрироллы, саппорт 24/7.
PokerStars
Этот крупнейший мировой бренд – отличный выбор для начинающего покериста. Благодаря многотысячному трафику, в любой момент здесь модно найти стол на любых лимитах, в том числе со слабыми соперниками. Постоянные гости отмечают продуманную программу лояльности, выгодную бонусную политику и удобные мобильные приложения, не уступающие по функционалу десктопной версии.
GGпокерок
Этот клуб, принадлежащий популярной азиатской сети GG Network, занимает лидирующие позиции во всех чартах России и СНГ. Заведение славится проведением ежемесячных соревнований с миллионным призовым фондом, а также турнирных серий WSOP.
Несмотря на то, что в GGпокерок установлен запрет на вспомогательный софт, для удобства посетителей администрация разработала встроенное приложение для сбора статистики.
Смотреть комментарии → Комментариев нет