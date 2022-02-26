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Обзор ТОП лучших покер-румов 2022 года

26.02.2022, 11:50, Детали
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На первых порах, важно не ошибиться с выбором клуба. Существует множество печальных историй, когда новички становились жертвами мошенников, разочаровывались и навсегда оставляли покер.
На самом деле, этих проблем можно легко избежать. Главное – не спешить и изучить мнения экспертов и реальных клиентов комнат. Помочь в этом могут рейтинги покер-румов. Вполне можно провести и самостоятельный анализ заведений, однако в ТОПах эта работа уже сделана за игроков. Причем, на глубоком уровне, ведь экспертам знакомо больше тонкостей, чем новичкам.

 

Основные критерии попадания покердомов в ТОП

В первую очередь, специалисты проверяют наличие лицензии и ее актуальность. Это главный параметр, обеспечивающий защиту пользователей не только от обмана, но и от потери информации о их финансовых транзакциях и персональных данных. Разрешительные документы выдаются специальными игорными комиссиями, которые в случае возникновения конфликтов или споров, выступают в качестве регулятора между игроком и клубом. Также можно посмотреть обзор лучших покер румов и выбрать для себя подходящий покер-рум для игры в онлайн покер.
Помимо этого, учитываются следующие пункты:

  • Сотрудничество с мировыми разработчиками.
  • Экспертность службы поддержки.
  • Качество графики, анимации, дизайна, интерфейса.
  • Общая репутация бренда.
  • Доступные платежные системы.
  • Программа лояльности, рейкбек.
  • Бонусная система, условия отыгрыша.

 

Тройка лучших комнат на 2022 год по мнению игроков и экспертов

Покердом

Один из лидеров на рынке азартных развлечений, этот рум является партнером GipsyTeam с момента своего основания в 2014 году. Клиентам сайта предложен огромный выбор кэш-игр и турниров. В каталог включены все популярные покерные дисциплины – от Техасского Холдема и Омахи до Китайского и других модифицированных видов. Предусмотрены и борды с бэдбит-джекпотами. 

Отличительная черта заведения – огромная дружелюбность к новым клиентам – ежедневные фрироллы, саппорт 24/7.

 

PokerStars

Этот крупнейший мировой бренд – отличный выбор для начинающего покериста. Благодаря многотысячному трафику, в любой момент здесь модно найти стол на любых лимитах, в том числе со слабыми соперниками. Постоянные гости отмечают продуманную программу лояльности, выгодную бонусную политику и удобные мобильные приложения, не уступающие по функционалу десктопной версии.

 

GGпокерок

Этот клуб, принадлежащий популярной азиатской сети GG Network, занимает лидирующие позиции во всех чартах России и СНГ. Заведение славится проведением ежемесячных соревнований с миллионным призовым фондом, а также турнирных серий WSOP.
Несмотря на то, что в GGпокерок установлен запрет на вспомогательный софт, для удобства посетителей администрация разработала встроенное приложение для сбора статистики.




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