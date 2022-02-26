Обзор ТОП лучших покер-румов 2022 года

На первых порах, важно не ошибиться с выбором клуба. Существует множество печальных историй, когда новички становились жертвами мошенников, разочаровывались и навсегда оставляли покер.

На самом деле, этих проблем можно легко избежать. Главное – не спешить и изучить мнения экспертов и реальных клиентов комнат. Помочь в этом могут рейтинги покер-румов. Вполне можно провести и самостоятельный анализ заведений, однако в ТОПах эта работа уже сделана за игроков. Причем, на глубоком уровне, ведь экспертам знакомо больше тонкостей, чем новичкам.

Основные критерии попадания покердомов в ТОП

В первую очередь, специалисты проверяют наличие лицензии и ее актуальность. Это главный параметр, обеспечивающий защиту пользователей не только от обмана, но и от потери информации о их финансовых транзакциях и персональных данных. Разрешительные документы выдаются специальными игорными комиссиями, которые в случае возникновения конфликтов или споров, выступают в качестве регулятора между игроком и клубом. Также можно посмотреть обзор лучших покер румов и выбрать для себя подходящий покер-рум для игры в онлайн покер.

Помимо этого, учитываются следующие пункты:

Сотрудничество с мировыми разработчиками.

Экспертность службы поддержки.

Качество графики, анимации, дизайна, интерфейса.

Общая репутация бренда.

Доступные платежные системы.

Программа лояльности, рейкбек.

Бонусная система, условия отыгрыша.

Тройка лучших комнат на 2022 год по мнению игроков и экспертов

Покердом

Один из лидеров на рынке азартных развлечений, этот рум является партнером GipsyTeam с момента своего основания в 2014 году. Клиентам сайта предложен огромный выбор кэш-игр и турниров. В каталог включены все популярные покерные дисциплины – от Техасского Холдема и Омахи до Китайского и других модифицированных видов. Предусмотрены и борды с бэдбит-джекпотами.

Отличительная черта заведения – огромная дружелюбность к новым клиентам – ежедневные фрироллы, саппорт 24/7.

PokerStars

Этот крупнейший мировой бренд – отличный выбор для начинающего покериста. Благодаря многотысячному трафику, в любой момент здесь модно найти стол на любых лимитах, в том числе со слабыми соперниками. Постоянные гости отмечают продуманную программу лояльности, выгодную бонусную политику и удобные мобильные приложения, не уступающие по функционалу десктопной версии.

GGпокерок

Этот клуб, принадлежащий популярной азиатской сети GG Network, занимает лидирующие позиции во всех чартах России и СНГ. Заведение славится проведением ежемесячных соревнований с миллионным призовым фондом, а также турнирных серий WSOP.

Несмотря на то, что в GGпокерок установлен запрет на вспомогательный софт, для удобства посетителей администрация разработала встроенное приложение для сбора статистики.