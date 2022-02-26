Мнение: Хороший инструмент

Я думаю, что уже очевидно: проект «эпидемии» прочно перекрыт проектом «война». Война дает возможность преступникам, убившим миллионы людей по всему миру, перевести дух — теперь вопросы по тем преступлениям на фоне новых ужасов выглядят совершенно неактуальными.

Мало того: война позволяет перезапустить проект дальнейшей трансформации мирового порядка. Причем с тем же инструментарием, ничего менять и приспосабливать не нужно.

Задача «пандемии» заключалась в принуждении людей к размену личных прав и свобод на безопасность. Сейчас всё остается, как и прежде: мир в опасности, русские наступают, поэтому сплотимся. Некогда думать, нужно выполнять решения властей. Иначе мы все умрем. Еще один шаг в том же направлении.

В этом смысле Путин — идеальный инструмент перехода к следующему этапу, и уже поэтому никому не нужно его останавливать. Давай, Влад! Мы верим в тебя!

Если при этом съехавший окончательно с катушек диктатор применит ядерное оружие — мировой глобальный бомонд поставит бюст на родине героя. Такой подарок трудно будет переоценить. А риски применения ядерного оружия растут пропорционально военной катастрофе, которая постепенно возникает у Кремля на Украине. Еще несколько дней — и эти риски могут вырасти до вполне конкретных решений.

Война — идеальный способ закрыть прошлые накопленные противоречия и расчистить строительную площадку для новых свершений. И уже поэтому никто не заинтересован в мирном разрешении этого конфликта. За исключением людей, конечно, но кому они интересны, особенно, если они и так приговорены «новой нормальностью» к истреблению?

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